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Политика 20 февраля 2023 23:56

МИД Германии рекомендовал гражданам страны не ездить в Россию

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Министерство иностранных дел Германии предостерегло граждан страны от поездок в Россию и призвало уже находящихся в РФ соотечественников к осторожности в ближайшие дни. Об этом сказано в обновленных рекомендациях по поездкам за рубеж.

«Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются», — подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ.

Отдельно МИД Германии предостерег от поездок в приграничные регионы, упомянув Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.

Кроме того, в министерстве напомнили, что «с 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля».

«Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей». — подчеркивается в связи с этим в документе.

#Россия и Германия #спецоперация на Украине
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