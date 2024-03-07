МИД Германии настоятельно рекомендовал согражданам не ездить в Россию

МИД Германии ужесточил рекомендации для сограждан и лиц с двойным гражданством по поводу поездок в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются», — сказали в министерстве.

Также в ведомстве повторно предостерегли сограждан от посещения городов, расположенных недалеко от границы с Украиной, в том числе Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска и Ростова-на-Дону.

Ранее внешнеполитическое ведомство ФРГ лишь не рекомендовало поездки в Россию, слово «настоятельно» появилось впервые.