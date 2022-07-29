МИД Франции рассказал о запуске Московского механизма по правам человека в России

Большинство стран Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) решили задействовать Московский механизм из-за «тревожной ситуации» с соблюдением в России прав человека и введением «ограничительных и репрессивных мер». Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

Комиссия должна будет «оценить состояние выполнения Россией своих обязательств» и выявить действия, которые «привели к нынешнему положению с правами человека и основными свободами», пояснили французский МИД.

В рамках Московского механизма группа независимых экспертов подготовит доклад о наиболее серьезных угрозах обязательствам, которые Россия взяла на себя в рамках ОБСЕ. Речь идет в том числе о демократии, уважении прав человека и верховенстве закона.

Франция в третий раз принимает участие в запуске Московского механизма, два предыдущих были связаны с инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операцией на Украине. Сейчас эту меру поддержали 38 государств — членов ОБСЕ из 57.

В частности, ранее в рамках Московского механизма эксперты ОБСЕ пришли к выводу, что Беларусь не является стороной украинского конфликта, «пока сама не совершает актов насилия или других действий, которые представляли бы собой прямое участие в военных действиях».

В рамках ОБСЕ предусмотрены различные механизмы для мониторинга выполнения обязательств в области прав человека и демократии, включая «механизм человеческого измерения», частью которого является Московский механизм. Последний был учрежден более 30 лет назад, в 1991 году, в развитие похожего Венского механизма.

Так, Московский механизм активировали в 1992 году после сообщений о нападениях на гражданских лиц в Хорватии и Боснии и Герцеговине и в 1999-м из-за военной операции НАТО в бывшей Югославии. Механизм с 2002 по 2020 год применялся для оценки событий, связанных с нарушением прав человека. При этом власти России подвергали критике выводы экспертов, работавших в его рамках, отмечает РБК.