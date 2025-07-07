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Политика 7 июля 2025 22:12

МИД Франции: ЕС готовит против России самые жесткие за три года санкции

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Европейский союз планирует ввести против России самый масштабный пакет ограничений за последние три года. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI, передает ТАСС.

«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — заявил Барро.

Как уточнил министр, «санкции затронут нефтяные доходы РФ, российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают России обходить ограничительные меры».

Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с западными санкциями против РФ. Он подчеркнул, что ограничения в энергетической сфере практически не повлияют на экономику страны.

#Франция #санкции против россии #россия и евросоюз
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