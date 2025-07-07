МИД Франции: ЕС готовит против России самые жесткие за три года санкции
Европейский союз планирует ввести против России самый масштабный пакет ограничений за последние три года. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI, передает ТАСС.
«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — заявил Барро.
Как уточнил министр, «санкции затронут нефтяные доходы РФ, российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают России обходить ограничительные меры».
Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с западными санкциями против РФ. Он подчеркнул, что ограничения в энергетической сфере практически не повлияют на экономику страны.