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МИД Финляндии направил ноту России из-за порчи забора посольства в Москве
МИД Финляндии выразил протест Министерству иностранных дел России из-за ситуации с порчей забора посольства в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
По словам посла в России Марьи Лийвалы, инцидент произошел 1 ноября. Тогда на заборе дипломатической миссии в Финляндии появилась надпись на шведском языке: «Аландские острова — наши». Кроме того, территория посольства была закидана яйцами.
Посол добавила, что нарушители были задержаны полицией. В связи с этим МИД Финляндии направил российским коллегам ноту.
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