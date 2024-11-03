МИД Финляндии направил ноту России из-за порчи забора посольства в Москве

МИД Финляндии выразил протест Министерству иностранных дел России из-за ситуации с порчей забора посольства в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам посла в России Марьи Лийвалы, инцидент произошел 1 ноября. Тогда на заборе дипломатической миссии в Финляндии появилась надпись на шведском языке: «Аландские острова — наши». Кроме того, территория посольства была закидана яйцами.

Посол добавила, что нарушители были задержаны полицией. В связи с этим МИД Финляндии направил российским коллегам ноту.