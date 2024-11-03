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Политика 3 ноября 2024 16:41

МИД Финляндии направил ноту России из-за порчи забора посольства в Москве

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МИД Финляндии выразил протест Министерству иностранных дел России из-за ситуации с порчей забора посольства в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам посла в России Марьи Лийвалы, инцидент произошел 1 ноября. Тогда на заборе дипломатической миссии в Финляндии появилась надпись на шведском языке: «Аландские острова — наши». Кроме того, территория посольства была закидана яйцами.

Посол добавила, что нарушители были задержаны полицией. В связи с этим МИД Финляндии направил российским коллегам ноту.

#финляндия #мид рф
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