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МИД Финляндии начал разбирательство после пранка Вована и Лексуса с главой ведомства
МИД Финляндии расследует пранк Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) над главой ведомства Элины Валтонен. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице финского МИД в социальной сети X (ранее Twitter).
Видеозвонок российских пранкеров расценили в МИД Финляндии как мошенничество, поскольку политик считала, что общалась с «человеком, который не был тем человеком, что был на видео». Во время беседы Элина Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы.
В министерстве подчеркнули, что видеозвонок был обычным и не вызвал подозрений.
«Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь», – указано в сообщении.
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