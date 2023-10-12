МИД Финляндии начал разбирательство после пранка Вована и Лексуса с главой ведомства

МИД Финляндии расследует пранк Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) над главой ведомства Элины Валтонен. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице финского МИД в социальной сети X (ранее Twitter).

Видеозвонок российских пранкеров расценили в МИД Финляндии как мошенничество, поскольку политик считала, что общалась с «человеком, который не был тем человеком, что был на видео». Во время беседы Элина Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы.

В министерстве подчеркнули, что видеозвонок был обычным и не вызвал подозрений.

«Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь», – указано в сообщении.