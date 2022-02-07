МИД: Фейки о «нападении» России на Украину говорят о подготовке реальной провокации

Увеличение количества публикаций о вероятном нападении России на Украину говорит о подготовке реальной провокации со стороны Запада. Об этом в эфире Первого канала рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это говорит о том, что очевидно готовится провокация. Количество и качество этих публикаций, их заготовленность заранее, их абсолютно безапелляционная лживость свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий», — подчеркнула она.

Представитель МИД напомнила, что ни одна из публикаций в западных печатных СМИ либо сюжет на ТВ не выходят без редакционных фильтров, то есть без согласования они бы не вышли в эфир или печать.

«Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать: вы посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан», — добавила Захарова.

Она заявила, что «фальстарт» Bloomberg говорит о проработанности таких сценариев: «Вопрос только в том, когда эта информационная кнопка нажимается или не нажимается. А это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни вне зависимости от реальности».