МИД: Евросоюз хочет вытеснить Россию из Закавказья

Евросоюз хочет вытеснить Россию из Закавказья и бесцеремонно пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар, сообщает РИА Новости.

Напомним, 31 августа в Брюсселе прошел саммит с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

«Обращает на себя внимание, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ», — отметил Гончар.

По его словам, страны ЕС «даже не скрывают, что главная цель — вытеснить Россию из Закавказья».

Гончар назвал подобные попытки геополитическими играми «с нулевым результатом», в которые РФ не играет. Он подчеркнул, что Россия ежедневно занимается практической работой, которая опирается на прямые контакты лидеров и министров иностранных дел, историческую близость РФ, Азербайджана и Армении. Данная работа ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в регионе, резюмировал Гончар.