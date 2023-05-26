МИД допустил связь между ростом заболеваемости птичьим гриппом в РФ и исследованиями США

Москва озабочена ростом заболеваемости гриппом птиц в России и ряде европейских стран. Особенно с учетом того, что США проводили паспортизацию и сбор штаммов вируса с высоким эпидемическим потенциалом. Об этом, ссылаясь на исследование документов, касающихся военно-биологической деятельности США, сообщает МИД России.

Информацию удалось подтвердить группе Минобороны, ФСБ и Россельхознадзора.

«Были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%», — подчеркивается в материалах к брифингу оборонного ведомства.

Как отметили в министерстве, рост заболеваемости птичьим гриппом в Европе уже приобрел сезонный характер. Из-за этого потери государств с 2021 года составили более 3 млрд евро.