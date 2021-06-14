МИД Дании вызвал посла России из-за нарушения воздушных границ

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофода заявил о том, что вынужден вызвать российского посла из-за нарушения воздушного пространства со стороны самолетов Военно-воздушных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство обороны Королевства Дании сообщило, что российские самолеты дважды за день вошли в воздушное пространство в районе острова Борнхольм. Кофода назвал это неприемлемым несоблюдением международных норм и правил полетов военной авиации. Министр также намерен поднять этот вопрос на предстоящем саммите НАТО.

Ранее НАТО заявила, что российский истребитель Су-27 нарушил датские границ. Министерство обороны РФ опровергло эту информацию, заявив, что самолет находился над нейтральными водами Балтийского моря.