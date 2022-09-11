МИД Черногории призвал ограничить въезд россиян в республику

Черногория должна ограничить въезд для граждан России. Об этом заявили в МИД страны, комментируя решение Евросоюза приостановить действие упрощенного визового режима с РФ, передает РИА Новости.

«Министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор», — сказали во внешнеполитическом ведомстве республики.

Отмечается, что, если Правительство Черногории согласится с мнением министра, страна фактически введет визы для россиян.

Сейчас жители РФ могут находиться на территории республики без виз в течение 30 дней (прежде — до 90 дней). При этом за период с 1 июня по 14 августа в Черногорию въехали 48 тыс. россиян — это на 15% больше прошлогоднего показателя.

В пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с РФ, оно начнет действовать с 12 сентября. С этого момента к гражданам РФ будут применяться общие правила выдачи виз.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.