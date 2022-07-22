МИД Боливии заявил о реальной угрозе третьей мировой: «Лидеры держав играют с огнем»

Конфликт на Украине может перерасти в глобальное военное противостояние, считает глава МИД Боливии Рохелио Майта. Чтобы не допустить этого, он призвал страны проявить зрелость и найти цивилизованный выход из ситуации.

«Мы видим, что это кризисная ситуация в мире, в которой не один актер, а несколько. Спорят о гегемонии в мире. И это ставит в ситуацию кризиса страны, которые находятся достаточно далеко и не являются мировыми державами в экономическом и военном смысле, но которые в итоге переживают последствия», – сказал он в интервью РИА Новости.

Сегодня идет спор на разных уровнях, который может перерасти в мировую военную конфронтацию, добавил он, подчеркнув, что может произойти третья мировая война. «К сожалению, лидеры, державы играют с огнем. Это реальная возможность», – подчеркнул министр.

Россия проводит военную спецоперацию на Донбассе с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада, осудившие этот шаг, стали наращивать поставки вооружения Киеву.