МИД Болгарии вызвал посла России после объявления в розыск журналиста Грозева

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла России в стране Элеонору Митрофанову для разговора из-за объявления в розыск журналиста Христо Грозева. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

«<…> в связи с тем, что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников», — сказано в сообщении.

Рождественские выходные продлятся в Болгарии до 28 декабря включительно (Болгарская православная церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю — 25 декабря).

Кроме того, МИД намерен обсудить введенный, по данным ведомства, в присоединенных к РФ регионах запрет на изучение болгарского языка. Также предполагается обсудить случаи «снятия портретов болгарских исторических деятелей».

Накануне МВД России объявило Христо Грозева в розыск. По информации источника РИА Новости, против главного расследователя издания Bellingcat (признанного в РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента), возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.

В июле ФСБ заявила, что Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать российские боевые самолеты. Сам он позднее рассказал, что такие попытки действительно имели место, но роль его самого сводилась к документальной фиксации происходящего.