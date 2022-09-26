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Политика
26 сентября 2022  16:02

МИД Беларуси: Минск хочет гарантий безопасности в случае мира между РФ и Украиной

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Беларусь не хочет оставаться в стороне от гарантий безопасности в случае достижения мирных договоренностей между Россией и Украиной. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей.

«Мы хотели бы тоже иметь конкретные, определенные гарантии безопасности для Беларуси. Это абсолютно естественно», — подчеркнул дипломат.

Руководитель внешнеполитического ведомства РБ отметил, что Беларусь заинтересована в том, чтобы весь регион жил в мире и чтобы это спокойствие обеспечивало ей стабильное политическое и экономическое развитие.

Макей также напомнил, что его страна должна была участвовать в заключении итоговых договоренностей еще в марте-апреле, когда шел переговорный процесс между Россией и Украиной.

 

#Беларусь #гарантии безопасности
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