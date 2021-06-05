МИД Бахрейна: Мы будем рады видеть Татарстан на днях России в нашей стране

Бахрейн проведет на территории страны дни России. Соответствующее соглашение уже подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид Аль Заяни.

Участие в мероприятии будет открыто для всех регионов России. Представители Бахрейна будут также рады, если Татарстан захочет принять участие в нем, отметил собеседник агентства.

«Мы подписали соглашение о намерениях проведения дней России в Бахрейне, что также поднимет уровень нашего взаимодействия на более высокий уровень. Это мероприятие будет открыто для всех регионов России», — сказал министр.

Помимо этого, министр поздравил Россию с проведением Петербургского международного экономического форума. Время, проведенное здесь, было не только очень приятным, но и продуктивным, поделился глава МИД Бахрейна.

Также ранее на полях ПМЭФ-2021 состоялось подписание соглашения между РФПИ, Mumtalakat Holding Company и «Биннофарм Групп» о строительстве в Бахрейне предприятия по производству вакцины от коронавируса «Спутник V», напомнил Абдуллатиф бен Рашид Аль Заяни.

