МИД Австрии вызвал постпреда России из-за его высказываний об Украине

Министерство иностранных дел Австрии вызвало постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова после публикации им записи в Twitter’е со словами «Никакого милосердия по отношению к украинскому населению». Позднее дипломат удалил пост и заявил, что имел в виду отношение властей Украины к ее жителям.

«Мы выступаем за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье», — говорится в заявлении австрийского МИД, также опубликованном в Twitter’е.

Ульянов опубликовал свою запись, отреагировав на пост Президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил Соединенные Штаты за оказание военной помощи своей стране. Российского дипломата обвинили в том, что он призывает к геноциду.

«Мое критическое замечание о политике накачки Украины оружием в сочетании с отказом от дипломатии <…> интерпретируется как призыв к геноциду. Подлая интерпретация, которая не имеет ничего общего со мной и моими словами», — объяснил Ульянов свое высказывание.

Кроме того, дипломат заявил РИА Новости, что Twitter не нашел каких-либо нарушений в его публикациях после получения жалоб от других пользователей на их содержание.