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Ру Тат
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Экономика
5 ноября 2021  13:02

МИД Австрии: «Северный поток — 2» обеспечит энергетическую безопасность Европы

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Газопровод «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности всей Европы. Таким мнением в интервью РИА Новости поделился министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт.

«Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте „Северный поток — 2“ способствует энергетической безопасности», — подчеркнул глава ведомства.

Кризис в энергетике Европы начался этой осенью. Спотовые цены на газ достигали 1 тыс. долларов за тысячу куб. метров. На это повлияли такие факторы, как высокий спрос на газ в Азии, проблемы с ветряной электрогенерацией и низкий уровень заполненности газовых хранилищ. 

Так, сегодня на открытии торгов стоимость фьючерсов на газ в Европе вновь приблизилась к отметке в 900 долларов за тысячу куб. метров.

В конце октября Президент РФ Владимир Путин поручил ПАО «Газпром» увеличить закачку газа в европейские хранилища, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#австрия #северный поток - 2
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