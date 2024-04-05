«Митсубиси Моторс Рус» выплатила российскому предприятию 3 млрд рублей компенсации

«Митсубиси Моторс Рус», являющееся российским представительством японской компании Mitsubishi, выплатила автозаводу ПСМА Рус в Калуге 3 млрд рублей. Эти средства были выплачены в качестве компенсации за отказ производить внедорожники на данном российском предприятии. Отмечается, что ранее стороны подписали необходимое соглашение, но позже «Митсубиси Моторс» его расторгли, пишет «Интерфакс».

Отметим, что на калужском заводе до весны 2022-го собирали две модели Mitsubishi - Outlander и Pajero Sport. В конце апреля позапрошлого года производство прекратили вместе с поставками деталей. По данным ММР, договор о сборке внедорожников официально расторгли 27 декабря 2023 года. При этом в документе было прописано, что в случае расторжения договора дочерняя компания японского производителя выплатит заводу компенсацию - 2,946 млрд рублей. В итоге «дочка» выплатила деньги в январе этого года.

Добавим, что сумма выплаты компенсации была отражена в отчете «дочки» Mitsubishi (статья прочих расходов). Именно выплаченная калужского заводу сумма составляет основную долю чистого убытка «Мотор Рус» за 2023 год (3,9 млрд рублей). Интересно, что остальные 900 млн рублей – это резервы «японца» на возмещение ущерба и на работу с претензиями потребителей.

К слову, в 2022-м компания «закрыла год» с чистой прибылью равной около 1,5 млрд рублей.