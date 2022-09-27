Microsoft закрыла россиянам доступ к обновлению компьютеров до Windows 11

Американская Microsoft ограничила для пользователей из России доступ к обновлению компьютеров с Windows 10 до Windows 11, отмечает ТАСС.

Так, если попытаться скачать и установить обновление через Центр Windows, пользователю предлагают перейти на сайт компании. Если повторить попытку там, то откроется пустое окно браузера, а скачивание так и не начнется.

Ранее корпорация сообщила, что сократит свой бизнес в России из-за проведения спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным. Уже к июлю потери компании из-за этого достигли 126 млн долларов.