Microsoft выпустила новую операционную систему — Windows 11

На день раньше срока пользователям стала доступная новая операционная система — Windows 11. При этом пользователи, купившие устройства с Windows 10, смогут обновить устройства уже сейчас, сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал The Verge.

Однако для остальных совместимых устройств новинка станет доступна только к середине следующего года, уточнили в Microsoft. Устройства с предустановленной Windows 11 появятся в магазинах уже сегодня, в день официального выхода ОС.

Как рассказали специалисты, в новой системе будет изменен интерфейс, в частности меню «Пуск» и виджеты. Также обновлены сервис для установки программ Microsoft Store, интеграция с платформой для видеоконференций Microsoft Teams и ряд других функций. Помимо этого, планируется тестирование еще одной новинки — возможности использования в Windows 11 приложений для Android.

Ранее Кабмин утвердил отечественный поисковик для предустановки на продаваемые в РФ гаджеты, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».