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Ру Тат
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Технологии
9 января 2023  09:31

Microsoft прекратит поддержку ОС Windows 8.1

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С 10 января Microsoft прекратит оказывать техподдержку и предоставлять обновления для операционной системы Windows 8.1. Об этом со ссылкой на корпорацию сообщает РИА Новости.

«Если у вас есть устройства под управлением Windows 8.1, рекомендуется обновить их до более актуального, поддерживаемого выпуска Windows», — подчеркивается в сообщении.

Если же устройство не поддерживает новые выпуски Windows, то в компании рекомендуют заменить его на более совершенное.

«Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию», — объяснили в Microsoft.

#Microsoft
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