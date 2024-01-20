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Microsoft обвинила «связанных с Россией хакеров» во взломе учетных записей руководства
Корпорация Microsoft объявила, что «связанные с Россией» хакеры Midnight Blizzard взломали несколько учетных записей сотрудников компании. Об этом сообщает ТАСС.
В компании утверждают, что к хакерам попал «очень небольшой процент» данных корпоративных почтовых ящиков руководителей, работников некоторых отделов, в частности кибербезопасности. Якобы среди прочего злоумышлениики похитили сведения, в которых содержалась информация о Microsoft.
«Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что начато расследование, однако пока неизвестно, как хакеры смогли получить доступ к пользовательским сервисам, системам искусственного интеллекта либо исходному коду.
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