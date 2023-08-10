Microsoft не будет продлевать осенью лицензии российским компаниям

Microsoft решила не продлевать существующие подписки российским компаниям после 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России», – говорится в письме техподдержки Microsoft Online Services.

Отмечается, что все активные лицензии будут действовать до срока их истечения, однако их невозможно будет продлить.

После начала российской спецоперации Microsoft ограничила доступ к загрузкам ряда продуктов для потребителей. В апреле «Ъ» писал, что около 1 тыс. российских компаний получили от американской корпорации предложение продлить лицензию на софт.