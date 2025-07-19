Мичков прокомментировал работу Знарка в «Филадельфии»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о работе тренера Олега Знарка в команде.

По словам хоккеиста, к Знарку стоит прислушиваться, поскольку это человек с большим опытом.

«Олег Валерьевич — это отдельная история. Человек очень легендарный, великий. И к нему стоит прислушиваться всегда, потому что человек с большим опытом. Он через многое прошёл и, безусловно, очень сильно помогает игрокам и подсказывает в разных моментах. И не только о хоккее сейчас речь идёт, но и в жизни. Он работает с европейскими игроками, в том числе с русскими», – сказал Мичков.

Также Матвей рассказал, находится ли тренер непосредственно в тренировочном процессе.

«Ну да. Он находится в раздевалке, постоянно в этой кухне, и всё знает про всех, – сказал Мичков в программе на YouTube канале ЛЕД | Special.

Напомним, Олег Знарок в данный момент занимает пост консультанта по развитию игроков и скаутингу в европейском регионе в «Филадельфии».

Ранее Знарок работал в КХЛ. Под его руководством московское «Динамо» дважды взяло Кубок Гагарина – в 2012-м и 2013-м году. Также к Кубку он привел СКА в 2017-м. Последним клубом из России в карьере Знарка был «Ак Барс», где он работал с апреля по декабрь 2022-го года.