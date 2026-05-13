Мичков может быть обменян из «Филадельфии» этим летом

Фото: "Филадельфия Флайерз"

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков может покинуть пенсильванский клуб в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает инсайдер Энтони Ди Марко.

«Филадельфии» нет смысла спешить с решением по Мичкову. Но есть ощущение, что теперь он не настолько неприкасаемый, как раньше. Я пообщался с несколькими источниками, которые заверили меня, что в руководстве клуба готовы рассматривать предложения по любому хоккеисту. С одной стороны, так и делают умные организации. С другой стороны, раньше Мичков считался недоступным для любой сделки», – написал Энтони Ди Марко у себя в соцсетях.

Матвей Мичков перешел в «Филадельфию» летом в 2024 года. В регулярном сезоне-2025/26 он набрал 51 (20+31) очко в 81 матче. В плей-офф НХЛ 21-летний россиянин отметился лишь одной результативной передачей в девяти матчах.

«Филадельфия Флаерз» завершила регулярный чемпионат НХЛ на восьмом месте на «Востоке» с 98-ю очками. В четвертьфинале розыгрыша Кубка Стэнли «летчики» вылетели от «Каролины Харрикейнз» со счетом 0-4 в серии.

