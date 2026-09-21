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Общество 21 сентября 2026 13:27

MIA BOYKA призналась, что ради чак-чака регулярно нарушает свою диету

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MIA BOYKA призналась, что ради чак-чака регулярно нарушает свою диету
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Певица MIA BOYKA призналась, что любит татарскую кухню и ради нее даже нарушает свою диету.

«Я всегда ем ваши треугольники, чак-чаки, у меня диета нарушается максимально. Мне в отель принесли чак-чак, я держалась 40 минут, но потом его съела», – рассказала артистка во время выступления на фестивале «Время быть вместе!», который прошел накануне в Казани у «Чаши».

Напомним, что большой концерт проходил с 14:00 до 22:00. Хедлайнерами вечера, помимо MIA BOYKA, также стали Татьяна Куртукова и группа «Отпетые мошенники».

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