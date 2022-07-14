Мгновенная оценка — быстрая продажа: Авито определит рыночную цену смартфона

Команда Авито запустила новый инструмент – калькулятор рыночной стоимости смартфонов. С его помощью пользователи смогут узнать оптимальную цену своего смартфона, чтобы продать его наиболее выгодно и оперативно, не прикладывая усилий к оценке рынка и мониторингу аналогичных объявлений на Авито.

Россияне регулярно обновляют свои гаджеты, при этом часто старые телефоны годами лежат дома, хотя могут принести выгоду. Иногда на продажу смартфона нет времени, либо владелец считает, что не выручит много за старый гаджет или же просто не хочет тратить силы на анализ рынка и цен. Команда Авито берет эту задачу на себя и запускает систему мгновенной оценки рыночной стоимости — она позволяет определить максимально выгодную стоимость смартфона, а также избавляет от необходимости сравнивать цены на других площадках и среди объявлений на Авито, тем самым экономя время продавца.

Ирина Грачёва, директор по продукту в Авито Товарах: «Я очень горжусь этим запуском, так как всего за два с половиной месяца команда создала готовый продукт — пройдя все этапы исследований и разработки. Сервис оценки рыночной стоимости телефонов состоит из двух частей: интерфейса, который видит пользователь, и аналитической модели, которая на основании ключевого набора параметров оценивает рыночную стоимость смартфона. Аналитическая модель — это “сердце” продукта, наши аналитики и разработчики создали ее с нуля. Сразу после запуска продукта мы стали собирать обратную связь от пользователей и службы поддержки, и это позволило нам в режиме реального времени улучшить качество модели».

Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в Авито: «Активность продавцов и покупателей смартфонов на Авито постоянно растет. Так, за первое полугодие этого года спрос на покупку устройств вырос на 40%. На стороне продавцов мы наблюдали два разнонаправленных тренда — с одной стороны, ассортимент компаний стал меньше, с другой стороны, активность частных продавцов выросла, поэтому общее число объявлений о продаже также показало рост на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Значок “Рыночная цена”, который присваивается объявлению после установки цены в предложенном диапазоне, выделит его среди других и поможет продать гаджет быстрее. Это также облегчит выбор покупателям, позволив им выбирать объявления с хорошей ценой, промаркированные платформой».

Как работает калькулятор? Чтобы определить оптимальную цену смартфона без подачи объявления, на странице калькулятора нужно ввести всего три параметра: регион, состояние товара и марку телефона. После выбора марки появится ячейка для выбора модели, а также некоторых характеристик в зависимости от нее (например объем встроенной памяти, цвет гаджета).

После определения всех параметров нужно нажать кнопку “Узнать цену”, и на экране появится оптимальный диапазон стоимости смартфона. Он определяется, исходя из цен по аналогичным объявлениям, опубликованным на Авито за последние 12 месяцев. В первую очередь оцениваются объявления с такими же параметрами в регионе продажи, а если их мало, то и в соседних.

Также продавцу предложат автоматически определить оптимальную цену при подаче объявления о продаже смартфона. Если пользователь ставит цену из предложенного диапазона, на его объявлении появляется значок «Рыночная цена», позволяющий обратить на объявление дополнительное внимание покупателей.