news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
ЛНР и Татарстан 1 декабря 2025 12:35

МГЕР РТ подарит всем детям Лисичанска и Рубежного сладкие подарки к Новому году

Читайте нас в
Телеграм

«Молодая гвардия Единой России» Татарстана собирает сладкие подарки к Новому году для детей Лисичанска и Рубежного. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель организации в республике, депутат Госсовета РТ Руслан Шигабуддинов.

«В середине декабря поедем в Лисичанск и Рубежное, чтобы подарить сладкие подарки к Новому году детям. Учитывая, как идет сбор, планируем охватить всех», – рассказал собеседник агентства.

На сегодняшний день уже собрано более 200 сладких подарков, заключил он.

#Лисичанск #Рубежное #молодая гвардия единой россии #Новый год
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

30 ноября 2025
Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

30 ноября 2025