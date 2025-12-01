МГЕР РТ подарит всем детям Лисичанска и Рубежного сладкие подарки к Новому году

«Молодая гвардия Единой России» Татарстана собирает сладкие подарки к Новому году для детей Лисичанска и Рубежного. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель организации в республике, депутат Госсовета РТ Руслан Шигабуддинов.

«В середине декабря поедем в Лисичанск и Рубежное, чтобы подарить сладкие подарки к Новому году детям. Учитывая, как идет сбор, планируем охватить всех», – рассказал собеседник агентства.

На сегодняшний день уже собрано более 200 сладких подарков, заключил он.