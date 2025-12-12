МГЕР проведет мониторинг капремонта общежитий КНИТУ-КАИ

Фото: tatarstan.er.ru

«Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией» и Минобрнауки РФ проводит системный мониторинг капитального ремонта студенческих общежитий. Сейчас работы идут в 109 зданиях в 44 регионах, в 2025 году планируют обновить 36 общежитий, сообщается на сайте «Единой России».

Всего в рамках программы при поддержке партии будут отремонтированы 800 студенческих общежитий по всей стране. Программа стартовала в 2025 году после того, как «Единая Россия» добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на заседании штаба по мониторингу капремонта отметил, что до конца 2026 года планируется завершить ремонтные работы в 55 общежитиях, а в 2027 году – в еще 117. По его словам, «необходимо не ослаблять контроль за эффективностью расходования средств на программу». Сидякин подчеркнул, что итогом совместной работы должно стать создание в вузах «необходимых условий для комфортного проживания, обучения и занятия наукой».

Президент также поставил задачу развивать центры науки и образования по всей стране. До 2030 года планируется построить 25 университетских кампусов, а к 2036 году – 40. Первый конкурсный отбор первых 25 кампусов завершен.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга сообщил, что для качественного проведения капремонта Минобрнауки разработало стандарт оснащения общежитий современной инфраструктурой.

«Стандарт отвечает запросу времени, потребностям студентов. Что очень важно, в стандарте отдельно выделена инфраструктура для студенческих семей», – отметил он.

Мажуга добавил, что по инициативе партии в первом чтении принят законопроект о создании инфраструктуры для семейных студентов. Кроме того, новые стандарты предусматривают условия для проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы говорили о том, что здания необходимо оснастить качественной, хорошей мебелью. Это также сделано. Средства доведены до 23 вузов, оснастили 34 общежития», – сообщил парламентарий.

Он также отметил, что особое внимание уделяется обучению сотрудников университетов, вовлеченных в процессы организации капремонта. В 2024 году обучение проводилось в пилотном режиме для подведомственных организаций Минобрнауки, а с 2025 года оно доступно для всех вузов.

Программа также включает поддержку образовательной инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На 2025-2030 годы запланированы работы по 114 объектам.

Мажуга предложил с января следующего года сформировать единый перечень объектов, в которых предстоят работы по капремонту. Кроме того, в декабре «Единая Россия» запустит опрос студентов о качестве проведенных ремонтов и тех общежитиях, где обновление необходимо.

Представители Минобрнауки РФ и Минздрава РФ поблагодарили партию за поддержку программы. Директор финансово-экономического департамента Минздрава РФ Леонид Шалом подчеркнул: «Хочу поблагодарить «Единую Россию» за поддержку проекта. Минздрав является его активным участником».

По его словам, ремонт запланирован в таких вузах, как Казанский государственный медицинский университет, Южно-Уральский, Сибирский и Омский государственные медицинские университеты, а также Волгоградский государственный медицинский университет.

Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов подчеркнул важность программы мониторинга: «Она дает нам доступ в вузы и общежития, чтобы уделять внимание условиям жизни студентов. С 2022 года мы создали более 300 студенческих штабов, из них 76 – в этом году». Он напомнил, что МГЕР подписала соглашение с Минобрнауки РФ, одним из пунктов которого является мониторинг ремонта общежитий.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин рассказал, что молодогвардейцы Татарстана уже побывали во многих вузах, где проходил капремонт. Активисты интересовались качеством работ и обсуждали со студентами их впечатления от изменений.

«В 2026 году МГЕР ждут в других вузах. В частности, в КНИТУ-КАИ, где также запланирован капитальный ремонт. Речь идет об общежитиях в Казани по адресам – ул. Товарищеская, 30 и Короленко, 85», – заключил Самигуллин.