МГЕР и «ЕР» организовали концерт для участников спецоперации в военном госпитале Казани

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

В преддверии Дня защитника Отечества активисты Казанского местного отделения «Молодой гвардии» и партии «Единая Россия» навестили участников специальной военной операции, проходящих лечение в военном госпитале Министерства обороны РФ, и организовали для них концерт. Об этом сообщает пресс-служба МГЕР РТ.

Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Наследники Отечества», который направлен на воспитание патриотизма, гражданской ответственности и уважения к ветеранам боевых действий, пояснили в пресс-службе.

С приветственным словом к присутствующим обратилась исполнительный секретарь Казанского местного отделения «ЕР» и депутат Казанской городской Думы Танзиля Ракова. Она поздравила военнослужащих с наступающим праздником и обратила внимание на усилия партии по поддержке участников спецоперации и членов их семей.

«Мы всегда будем рядом с вами. В этот важный момент наша задача – поддерживать наших героев, и мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в дело победы», – заявила она.

С наступающим 23 Февраля бойцов поздравил и депутат Госсовета РТ, руководитель регионального штаба ТРО «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

«Та помощь, которую мы отправляем, и „ГАЗелями“, и фурами, – это капля в море. Но тем не менее мы это делаем, потому что мы искренне верим в вас и любим нашу страну. Поэтому победа обязательно будет за нами», – выразил уверенность общественник.

Концертная программа включала народные и военные песни, танцевальные номера, стихи и песни под баян, которые исполнили студенческие коллективы КАЗГиКа и КГЭУ, а также дети.

«Мы уважаем и оказываем внимание нашим бойцам, потому что они защищают нас и нашу страну», – объяснил свою позицию исполняющий обязанности руководителя Казанского местного отделения МГЕР Риф Хуснутдинов.

В завершение мероприятия активисты передали военным поздравительные открытки и письма, изготовленные школьниками и студентами Татарстана.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, сражающимся на передовой.