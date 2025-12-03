МГЕР и «Единая Россия» почтили память Неизвестных солдат

Фото: tatarstan.er.ru

Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке партии совместно с Комитетом по делам детей и молодежи исполкома города Казани организовали возложение цветов к Вечному Огню в Парке Победы. Об этом сообщается на сайте партии.

Акция собрала более 200 человек. В возложении цветов приняли участие председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани Дмитрий Хвостиков, директор Республиканского центра «Патриот» Дмитрий Литвинов, начальник Татарстанского регштаба патриотического движения «Юнармия», председатель комитета Союза ветеранов РТ, генерал-майор Александр Бородин, начальник отдела Министерства по делам молодежи РТ Кристина Миронова, молодогвардейцы, актив партии, представители Комитета по делам детей и молодежи города Казани, учащиеся ГБОУ «ККШИ им. Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», студенты КИУ, РГУП, активисты «Юнармии» и «Движения первых».

Мероприятие началось с гимнов России и Татарстана.

Член Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, исполнительный директор реготделения «Российского военно-исторического общества» в РТ Тимур Камалетдинов подчеркнул значимость сегодняшней даты.

«В этот день мы вспоминаем всех безымянных героев, защитников Отечества, отдавших свою жизнь во имя нашей жизни, во имя мира. Всех тех, кто ушел защищать нашу Родину, погиб и остался неизвестен по тем или иным причинам. Это очень важно для сохранения нашей исторической идентичности, для сохранения памяти о подвиге наших предков и нынешних соратников, которые не жалея себя, защищают нашу Родину в зоне СВО», – отметил Тимур Камалетдинов.

Фото: tatarstan.er.ru

Председатель Совета молодежной организации «Объединение «Отечество» Александр Коноплев передал смертный медальон советского солдата Александра Казакова руководителю аппарата Совета Бавлинского района Айгуль Халитовой для последующей передачи его родственникам.

Медальон был найден во время поисковых работ на местах боев Великой Отечественной войны в Пустошкинском районе Псковской области. По частично сохранившимся записям вкладыша медальона и данным Центрального архива Министерства обороны России установили, что принадлежал он уроженцу Татарской АССР Александру Казакову, который числился пропавшим без вести.

Участники почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами минутой молчания.

«Мы считаем важным не забывать о тех великих воинах, наших героях, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом, благодаря которым был устремлен фашизм во времена Великой Отечественной войны. И это те самые вещи, о которых должен помнить каждый молодой человек, каждый патриот своей страны. И мы безмерно благодарим тех солдат, тех воинов и героев, благодаря которым мы сейчас проживаем под мирным небом», – поделился член Регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Риф Хуснутдинов.

В Бавлах активисты партии «Единая Россия», молодогвардейцы, юнармейцы, представители молодежных общественных объединений и воспитанники детского сада приняли участие в мероприятии, посвященном Дню Неизвестного Солдата. Они почтили память павших защитников Родины, чьи имена остались неизвестными, и возложили цветы. Почетный караул возле памятника Воину-победителю организовали юнармейцы школы №5.

«Подвиг всего советского народа в Великой Отечественной войне складывался из миллионов личных историй. Наш долг помнить их героизм и самоотверженность, быть благодарными им за Победу», – прокомментировала исполнительный секретарь Бавлинского местного отделения «Единой России» Гульназ Галлямиева. Мероприятие в Бавлах прошло в рамках партийного проекта «Историческая память».

Фото: tatarstan.er.ru

В Альметьевске в этот день активисты и сторонники партии, молодогвардейцы, студенты ТИСБИ, депутаты, представители общественных и молодежных организаций, юнармейцы и волонтеры возложили цветы к Вечному огню и зажгли «Свечу памяти». В селах района также прошли торжественные возложения цветов к мемориалам, а во всех учебных заведениях организованы уроки, посвященные Дню Неизвестного Солдата.

С 2017 года активисты совместно с Советом ветеранов района ведут сбор фотографий и информации о погибших и пропавших без вести участниках войны. «Основная цель проекта – создание электронного архива фотоматериалов с возможностью их использования в патриотическом воспитании детей и молодежи и увековечении памяти воинов Великой Отечественной войны», – прокомментировала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лилия Миннеханова.

Фото: tatarstan.er.ru

В Сармановском районе активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели для школьников урок памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Ребятам рассказали о героях, чьи могилы не имеют имен, а школьники поделились историями своих предков и нарисовали рисунки «Защитники Отечества».