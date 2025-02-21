МГЕР и «Единая Россия» открыли в Казани три парты Героя

В преддверии Дня защитника Отечества активисты «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии открыли три парты Героя в казанской школе №17 в память о погибших участниках СВО — рядовых Даниле Гридине, Марселе Арсланове и Руслане Мингазетдинове. Мероприятие собрало более 100 участников.

Как сообщила пресс-служба «Молодой гвардии», образовательный проект «Парта Героя», который запустила «Единая Россия» в рамках партпроекта «Новая школа», в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На каждой парте размещена информация о герое, который имеет непосредственное отношение к школе, его фотография, биография и описание героического пути.

Открытие парт Героев началось с выноса госфлагов РФ, РТ, знамени школы и флага Юнармии.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы РФ, Председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин, депутат Госсовета РТ, руководитель Регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов, а также директор школы №17 Альфия Шагиева. Среди присутствующих были и родители погибших бойцов: Фаузия Мингазетдинова, Наталья Гридина и Ильфат Шарафутдинов, Флюра Арсланова.

«Сегодня мы чтим память выпускников 17-й школы, героически погибших в зоне специальной военной операции. Присутствие родителей и родственников погибших создает особую атмосферу. Трудно выразить те эмоции, которые мы испытываем, ведь очень жалко парней. К сожалению, любые боевые действия не бывают без потерь, но мы обещаем, что всегда будем помнить наших героев!» — отметил Шигабуддинов.

Максим Топилин добавил, что в России уже вовсю готовятся отметить День защитника Отечества и в последние годы, когда наша страна ведет СВО, этот праздник становится особенно значимым.

«Он (праздник – прим. «Т-и») символизирует чествование тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну. Открытие парт Героев в школах, где учились эти ребята, — важное событие. Для нынешних учеников это будет значимым уроком о необходимости чтить память тех, кто погиб в войнах. Россия — великая страна, и каждый исторический период требует от нас защиты нашей независимости. Уверен, что с учетом текущих событий в мире мы все верим в нашу победу. Мы достигнем целей специальной военной операции, о которых говорит президент. Я уверен, что память о погибших ребятах, которые учились в этой школе, останется с нами на всю жизнь», – сказал он.

Сегодня открыли сразу 3 парты в честь погибших участников специальной военной операции, выпускников школы №17. Одна из них посвящена Руслану Мингазетдинову.

Руслан Талгатович родился 19 июня 1978 года. После окончания школы служил в пограничных войсках в Хабаровском крае. После увольнения из рядов ВС РФ работал в дорожных службах. В связи с событиями на Украине и началом спецоперации Руслан заключил контракт с Минобороны РФ. Военную службу проходил в должности «стрелок», затем был переведен на должность «стрелок – помощник гранатометчика». Награжден медалью «За отвагу». Рядовой Мингазетдинов погиб 23 декабря 2023 года от полученных ранений в госпитале им. Кирова в Санкт-Петербурге.

«Он говорил: «Пожалуйста, не плачь, я должен туда пойти». Он уходил на задание и говорил, что вернется и позвонит. Но звонка так и не было. Он был очень мужественным, всегда стремился быть впереди. Мы гордимся им, он был нашей опорой и защитником. Мы очень любим и скучаем», — поделилась Фаузия Мингазетдинова, мама погибшего участника СВО.

Вторая парта посвящена Марселю Арсланову.

Арсланов Марсель Нургалиевич родился 21 ноября 1980 года. После окончания школы и Елабужской специальной средней школы милиции МВД России проходил службу в органах МВД. После увольнения из органов в звании капитана полиции продолжил работать в системе охраны, включая частные охранные предприятия и группу быстрого реагирования в Казани. В связи с проведением СВО Марсель Нургалиевич также заключил контракт с Минобороны РФ. Он служил в должности «гранатометчик стрелкового отделения». Рядовой Арсланов погиб 19 сентября 2023 года на территории ДНР в Артемовском районе, недалеко от населенного пункта Клещеевка.

Третья парта посвящена бойцу Даниле Гридину.

Гридин Данила Вадимович родился 25 декабря 1991 года. После окончания школы и колледжа он проходил срочную военную службу в войсковой части №42091 (108-й гвардейский десантно-штурмовой полк в Новороссийске) в должности «телефонист». После увольнения из рядов Вооруженных Сил в 2013 году заключил контракт для службы в Центре специального назначения сил оперативного реагирования МВД России по РТ, где служил в должности «боец оперативного взвода Первой оперативной роты ОМОН». Данила принимал участие в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона, в частности, в Республике Ингушетия. Имеет статус ветерана боевых действий, награжден медалью «Участник контртеррористической операции на Кавказе» и нагрудным знаком «За службу на Кавказе». С началом специальной военной операции он также заключил контракт с Минобороны РФ. Служил в должности «разведчик разведывательного взвода». Погиб 28 декабря 2024 года на территории ДНР, вблизи города Авдеевки.

После церемонии открытия участники мероприятия возложили цветы к партам и почтили память Героев минутой молчания.

«Наша школа имеет богатое историческое наследие, а выпускники и жители поселка Кукушкино являют собой яркие примеры героизма. Сегодня мы создали еще одно памятное место. На территории школы уже расположен обелиск, посвященный нашим землякам, павшим в боях, действует музей боевой трудовой славы, а также аллея выпускников и беседка, напоминающая о старом деревянном здании школы», – отметила директор школы Альфия Шагиева.

«Парты Героев будут размещены в кабинетах начальной школы и активно использоваться в рамках военно-патриотического воспитания. Мы гордимся традициями, которые складывались в нашем учебном заведении на протяжении многих лет. В 2016 году был создан один из первых юнармейских отрядов в Татарстане, носящий имя Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Мы прилагаем много усилий для формирования у детей гражданского патриотизма. Эти ребята со школьной скамьи были настоящими героями. Они всегда были впереди, и это было примером для всех в школе. Поэтому нас нисколько не удивило, что они добровольно пошли на фронт. Их героическая гибель свидетельствует о характере этих ребят, потому что они служили в разведке, были гранатометчиками. Они всегда шли вперед, не отсиживались в окопах, не прятались за спиной своих товарищей на фронте, поэтому и гибель их показывает, что они были впереди. Мы будем всегда помнить их», – добавила она.

фото: пресс-служба «Молодой гвардии»