Сотрудники Министерства госбезопасности Донецкой Народной Республики вскрыли агентурную сеть украинской Службы внешней разведки, готовившую теракты в период проведения референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщается в телеграм-канале теробороны республики.

Отмечается, что это стало возможным благодаря задержанию в апреле жителя населенного пункта Володарское Валерия Овсянникова, бывшего сотрудника СБУ, который оказался внештатным агентом украинской Службы внешней разведки.

«Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе», — сказано в сообщении теробороны.

Во время обыска в офисе организации «Диалог», которую для прикрытия использовали украинские спецслужбы, и жилья агента были найдены секретные документы. Их анализ и показания Валерия Овсянникова позволили вскрыть преступные планы террористов.