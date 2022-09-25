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Политика
25 сентября 2022  13:50

МГБ ДНР вскрыло сеть украинских спецслужб, которая готовила теракты на референдуме

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Сотрудники Министерства госбезопасности Донецкой Народной Республики вскрыли агентурную сеть украинской Службы внешней разведки, готовившую теракты в период проведения референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщается в телеграм-канале теробороны республики.

Отмечается, что это стало возможным благодаря задержанию в апреле жителя населенного пункта Володарское Валерия Овсянникова, бывшего сотрудника СБУ, который оказался внештатным агентом украинской Службы внешней разведки. 

«Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе», — сказано в сообщении теробороны.

Во время обыска в офисе организации «Диалог», которую для прикрытия использовали украинские спецслужбы, и жилья агента были найдены секретные документы. Их анализ и показания Валерия Овсянникова позволили вскрыть преступные планы террористов.

Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Также 20 сентября об аналогичных планах объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Была решено провести референдумы в период с 23 по 27 сентября. Президент РФ Владимир Путин обещал поддержать итоги проведенных плебисцитов.
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