МФТИ объявил конкурс на онлайн-обучение школьников из малых городов и сельских районов

Московский физико-технологический институт и Общественная палата РФ объявили конкурс среди школьников из малых городов и сельских районов на бесплатное обучение в дистанционных онлайн-классах дополнительной олимпиадной подготовки Заочной физико-технической школы (ЗФТШ).

За почти 55 лет существования ЗФТШ ее закончили более 100 тысяч человек. Среди выпускников — лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Константин Новосёлов.

«Теперь благодаря договоренности с МФТИ талантливые ребята из малых городов и сельских районов смогут дистанционно обучаться в онлайн-классах ЗФТШ МФТИ под руководством ведущих преподавателей этого легендарного вуза», — отметил член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров.

Обучение будет проходить во второй половине дня в дополнение к основной школьной программе. На олимпиадном уровне физику, математику, информатику, биологию и химию смогут освоить талантливые ребята из самых удаленных от регионального центра населенных пунктов. Домашние задания нужно будет выполнять на образовательной платформе МФТИ.

Для участия в конкурсе руководители школ, гимназий, лицеев до 25 июня 2021 года направляют в ЗФТШ МФТИ информацию о своих лучших воспитанниках — кандидатах на зачисление. Кандидаты с 1 июля по 15 августа 2021 должны пройти вступительное тестирование на знание профильных предметов.

Информация о лучших обучающихся, которые хотят принять участие в конкурсном отборе, предоставляется по адресу электронной почты: kocherova.as@mipt.ru.