МФО одобряют заемщикам более крупные займы

МФО стали одобрять россиянам большие суммы займов, постепенно восстанавливая объёмы выдач. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2023 года средний размер микрозайма до зарплаты (на период до 30 дней суммой до 30 тыс. рублей) достиг 8,98 тыс. рублей. За месяц показатель вырос на 2,1% — в марте средний чек составлял 8,80 тыс. рублей. Эксперты отметили, что данное значение увеличилось впервые за последние 3 месяца.

Но пока МФО не могут вернуться к прошлогодним результатам, когда в среднем один заём до зарплаты составлял 9,18 тыс. рублей. Всё дело — в ужесточении правил выдачи микрозаймов, а также в особенностях финансового поведения граждан. Сейчас люди стараются больше сберегать средства и реже занимать деньги без реальной необходимости.

Как взять заём безопасно и без долгов?

Главное правило использования микрозаймов — обращаться только в законные компании. Легальная МФО выдаёт деньги в долг без завышения дневной ставки и общей суммы начислений по договору, скрытых комиссий и других «подводных камней».

Например, чтобы оформить безопасный заём, можно подать заявку на этой странице — на сайте компании опубликованы все условия обслуживания, реквизиты организации, контактные данные.

Не уверены, законно ли работает выбранная МФО? Проверить кредитора легко на сайте Центробанка. Достаточно ввести реквизиты компании, например название, в специальную строку, чтобы увидеть, состоит ли она в госреестре.

Законные организации также являются членами саморегулируемой организации (СРО) «МиР» — если в списках членов СРО нет вашей МФО, значит, она может оказаться «чёрным» кредитором.

Что ещё нужно знать об оформлении займов до зарплаты?

Всегда изучайте договор микрозайма перед подписанием, обращая внимание на:

дневную ставку — показатель должен не превышать 1% в день;

сумму начислений по договору — общий размер всех платежей (включая неустойки) должен быть в пределах 1,5-кратной суммы «тела» займа;

особенности документа — в договоре не должно быть мелкого шрифта, положений о дополнительных соглашениях, путанных или непонятных формулировок;

способ получения и возврата денег — в документе должны быть указаны порядок получения и возврата средств.

Если какие-либо пункты договора кажутся туманными или неточными, обязательно уточните информацию у представителя компании. Не бойтесь задавать дополнительные вопросы, касающиеся обслуживания долгового обязательства. Если МФО безопасная, то ее сотрудник без проблем предоставит все необходимые данные и разъяснит непонятные моменты.

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