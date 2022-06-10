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Ру Тат
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Общество
10 июня 2022  19:50

МФЦ в Татарстане не будут принимать заявителей в течение трех дней

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В Татарстане с 11 по 13 июня многофункциональные центры не будут принимать заявителей. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«В связи с необходимостью проведения работ по перенастройке сетевого и серверного оборудования 11 июня прием заявителей в филиалах МФЦ в Татарстане осуществляться не будет», — отмечается в сообщении.

Кроме того, 12 и 13 июня являются выходными днями для офисов «Мои документы» в связи с празднованием Дня России.

#мфц рт
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