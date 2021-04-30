МФЦ в Татарстане изменит график работы в майские праздники

График работы многофункциональных центров в Татарстане изменится в майские праздники. Выходными днями для офисов «Мои документы» будут 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 13 мая, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«В связи с предстоящими праздничными днями 1 мая (праздник Весны и труда), 9 мая (День Победы) и 13 мая (Ураза-байрам) изменен график работы МФЦ», — отметили в пресс-службе.

Рабочий день многофункциональных центров 30 апреля будет сокращен на час. Филиалы в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске, Елабуге и в Тукаевском районе будут работать с 7.00 до 16.00. Рабочий день в районных филиалах продлится с 8.00 до 16.00.

Все многофункциональные центры 4, 5, 6 и 7 мая будут работать с 9.00 до 17.00.

Так как с 4 по 7 мая ряд организаций, оформляющих документы, не будут работать, сроки готовности некоторых документов, принятых в эти дни, увеличатся.