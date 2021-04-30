news_header_top_970_100
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
news_header_bot_970_100
30 апреля 2021  01:12

МФЦ в Татарстане изменит график работы в майские праздники

news_top_970_100

График работы многофункциональных центров в Татарстане изменится в майские праздники. Выходными днями для офисов «Мои документы» будут 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 13 мая, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«В связи с предстоящими праздничными днями 1 мая (праздник Весны и труда), 9 мая (День Победы) и 13 мая (Ураза-байрам) изменен график работы МФЦ», — отметили в пресс-службе.

Рабочий день многофункциональных центров 30 апреля будет сокращен на час. Филиалы в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске, Елабуге и в Тукаевском районе будут работать с 7.00 до 16.00. Рабочий день в районных филиалах продлится с 8.00 до 16.00.

Все многофункциональные центры 4, 5, 6 и 7 мая будут работать с 9.00 до 17.00.

Так как с 4 по 7 мая ряд организаций, оформляющих документы, не будут работать, сроки готовности некоторых документов, принятых в эти дни, увеличатся.

график работы мфц в рт
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное