МФЦ Татарстана в нерабочие дни предоставили более 93 тыс. услуг

Многофункциональный центр Татарстана за время нерабочих дней, которые длились с 30 октября по 7 ноября, предоставил жителям республики более 93 тыс. услуг. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Всего было оказано 43 тыс. услуг по подтверждению учетной записи ЕСИА для получения сертификата о вакцинации на российском портале госуслуг. Наиболее массовое обращение за этой услугой в период нерабочих дней наблюдалось 1 ноября, когда было подано более 8 тыс. заявлений.

В целом по Татарстану во время праздничных дней, 4, 6 и 7 ноября, в офисы «Мои документы» поступило свыше 7 тыс. обращений за данной услугой.

«Уверены, что в ближайшее время повышенный спрос на нее сохранится, поэтому МФЦ продолжит работу без выходных», — отметила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

С введением QR-кодов многофункциональные центры в Татарстане перешли на усиленный режим работы. В будние дни в филиалах учреждения предусмотрены дополнительные часы работы для подтверждения учетной записи ЕСИА. В воскресенье офисы «Мои документы» оказывают только услугу, связанную с получением QR-кода.