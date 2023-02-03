МФЦ Татарстана сократил время ожидания людей в очередях с часа до 15 минут

Время ожидания заявителей в очередях в офисах «Мои документы» в Татарстане удалось сократить с 58 до 15 минут благодаря увеличению штата сотрудников. Об этом сообщила сегодня директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова на итоговой коллегии ведомства в Казани.

«В предыдущие годы в связи с большим количеством обращений и загруженностью офисов максимальное время ожидания в среднем по республике достигало 58 минут. Благодаря необходимой дополнительной штатной численности сотрудников, выделенной МФЦ в 2021 году, и максимальному заполнению тем самым окон приема в офисах, в 2022 году нам удалось снизить этот интервал до 15 минут», — сказала она.

Музафарова отметила, что теперь данный показатель полностью соответствует федеральному нормативу, а также обеспечивает более высокую пропускную способность и удовлетворенность татарстанцев процессом получения государственных услуг.

«Успех МФЦ республики в этой сфере был отмечен и на федеральном уровне. На ежегодном Всероссийском форуме центров госуслуг, прошедшем в сентябре 2022 года в Башкирии, коллектив МФЦ Татарстана награжден благодарственным письмом министра экономического развития России Максима Решетникова за обеспечение высокого уровня доступности услуг и соблюдение времени ожидания в очереди при предоставлении услуг в МФЦ», — подчеркнула Музафарова.