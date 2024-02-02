МФЦ Татарстана рассказал, как пережил бум посетителей в связи с фейками о биометрии

За прошлый год в МФЦ Татарстана поступило около 34 тыс. заявлений от татарстанцев, отказавшихся от сбора и замещения биометрических данных. Кроме того, было получено 1,6 тыс. отзывов таких отказов. Эти данные были раскрыты сегодня на итоговом совещании МФЦ по РТ в Казани.

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«Ярким примером бурной активности граждан стало оказание новой услуги по приему заявлений на отказ от использования биометрических данных. Согласно принятому в конце 2022 года закону, собирать, хранить и обрабатывать биометрические персональные данные россиян государство может с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Но любой человек может запретить обработку своих данных, подав заявление через МФЦ», — рассказала директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова.

По ее словам, в связи с фейковыми публикациями в интернете в конце августа прошлого года люди массово стали обращаться за этой услугой в офисы МФЦ — как лично, так и заочно, по почте.

«При этом люди не понимали самого принципа сбора и передачи биометрии и ограничений по срокам подачи обращений. Только высокий профессионализм и выдержка наших специалистов в очередной раз позволили благополучно справиться с ситуацией, и принять всех желающих наряду с другими востребованными услугами», — подчеркнула спикер.