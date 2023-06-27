МФЦ Татарстана рассказал, как оформить «Карту болельщика» на матчи «Рубина»

МФЦ Татарстана регистрирует около сотни «карт болельщика» для посещения футбольных матчей каждую неделю. Где и как можно оформить эту карту, рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» директор Многофункционального центра в РТ Ленара Музафарова.

«В этом году „Рубин“ вернулся в Российскую премьер-лигу, и у нас появилась такая услуга, как подтверждение карты болельщика. На сегодняшний день есть несколько вариантов ее оформления. В любом из них потребуется зарегистрироваться на „Госуслугах“ и подтвердить личность», — пояснила она.

Самый распространенный способ — подача заявления через портал госуслуг РФ. В специальном разделе нужно выбрать, кто станет обладателем карты — взрослый или ребенок до 14 лет. Затем нужно предоставить персональные и контактные данные, загрузить фотографию. После того, как в личном кабинете на «Госуслугах» или на указанной электронной почте появится уведомление с приглашением посетить офис МФЦ, нужно подтвердить личность в многофункциональном центре.

«Обязательно нужно взять с собой паспорт. Ранее, если карта болельщика оформлялась на детей до 14 лет, необходимо было предоставить в МФЦ и свидетельство о рождении. Сейчас этого делать не нужно. Детям младше 14 лет можно оформить „Карту болельщика“ без посещения МФЦ. Карта выдается автоматически, если родитель заполнил данные о ребенке на госуслугах», — объяснила Музафарова.

После проверки информации карта станет доступна в личном кабинете на сайте госуслуг. «Карту болельщика» можно оформить и другим способом, не посещая МФЦ. Это можно сделать с помощью загранпаспорта нового образца и биометрии. Для этого понадобятся действующий загранпаспорт нового образца, смартфон с NFC-модулем, приложения «Госуслуги. Карта болельщика» и «Госуслуги Биометрия».

Недавно специалисты МФЦ Татарстана оказывали выездную поддержку по оформлению «Карты болельщика» на стадионе «Ак барс Арены» и в парке «Урам». Но людей, желающих их оформить, было мало.

«Когда „Рубин“ только вышел в Премьер-лигу, мы поездили по крупным предприятиям и зарегистрировали 1000 карт болельщиков», — заметила Музафарова.

Номер карты болельщика требуется при покупке билетов на матчи Российской премьер-лиги.

«Люди не понимают, что они без номера, который появится на „Госуслугах“, не смогут купить билет. Только если человек показал номер, ему выдадут билет. На основании билета появится QR-код на телефоне», — подчеркнула Музафарова.

QR-код на телефоне необходим при входе на стадион, и тут возникает одно «но».

«Если у вас в смартфоне подключена система оплаты, то считыватель считывает не ваш QR-код, а систему оплаты и отказывает в пропуске. В 80% случаев регионы сталкивались с такой проблемой», — констатировала Ленара Музафарова.

Поэтому необходимо отключить систему оплаты или распевать QR-код на бумаге. Музафарова рекомендовала болельщикам заранее позаботиться об этом.

Кроме того, в личном кабинете на «Госуслугах» можно передать билет, приобретенный на «Карту болельщика», другому человеку, указав номер его карты или номер телефона, адрес электронной почты.