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МФЦ Татарстана проведет для пенсионеров занятие по цифровой грамотности
МФЦ Татарстана 1 октября организует для пенсионеров бесплатное обучение цифровой грамотности. Мероприятие проводится в рамках Дня пожилого человека, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.
«На занятиях специалисты расскажут, как защитить себя и свою недвижимость от мошенников, для чего используются биометрические данные, как создать личный кабинет на портале госуслуг и использовать электронные сервисы по максимуму», – говорится в сообщении.
Все полученные знания будут закреплены на практике во время урока в компьютерном классе. Кроме того, психологи проведут релаксирующие занятия.
Обучение пройдет в казанском офисе МФЦ «Зареченский» по ул. Чистопольская, 5. Начало занятий в 10 часов. Необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (843)222-06-12.
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