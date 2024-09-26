МФЦ Татарстана проведет для пенсионеров занятие по цифровой грамотности

МФЦ Татарстана 1 октября организует для пенсионеров бесплатное обучение цифровой грамотности. Мероприятие проводится в рамках Дня пожилого человека, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«На занятиях специалисты расскажут, как защитить себя и свою недвижимость от мошенников, для чего используются биометрические данные, как создать личный кабинет на портале госуслуг и использовать электронные сервисы по максимуму», – говорится в сообщении.

Все полученные знания будут закреплены на практике во время урока в компьютерном классе. Кроме того, психологи проведут релаксирующие занятия.

Обучение пройдет в казанском офисе МФЦ «Зареченский» по ул. Чистопольская, 5. Начало занятий в 10 часов. Необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (843)222-06-12.