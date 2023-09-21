МФЦ Татарстана проведет бесплатные занятия для пенсионеров по цифровой грамотности

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В рамках Декады пожилого человека МФЦ Татарстана 2 октября проведет бесплатные занятия для пенсионеров по цифровой грамотности, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«В качестве основных тем для занятий мы определили те, которые для пожилых людей сейчас наиболее актуальны. Именно эти вопросы они часто задают специалистам, обращаясь за услугами в МФЦ. Мы решили объединить их в один обучающий кейс и провести в этом году в полноценные практические занятия. Технические возможности для этого есть», — рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Специалисты расскажут, как защититься от кражи паролей на портале госуслуг, как защитить свою недвижимость от мошенников, для чего используются биометрические данные, как создать личный кабинет и использовать электронные сервисы по максимуму.

Все полученные знания будут закреплены на практике во время урока в компьютерном классе. Частью занятий также станет психологический практикум «Правила долголетия», включающий в себя в том числе медитации и зарядку для суставов. Его проведут психологи учреждения.

Занятия пройдут в казанских офисах МФЦ «Зареченский» по ул. Чистопольская, 5 и «Приволжский» по ул. Авангардная, 74. Начало в 10.00.

Для формирования групп необходимо предварительно записаться по телефону 8 (843) 222-06-21.