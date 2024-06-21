МФЦ Татарстана приостановил оказание услуг из-за сбоя

Многофункциональный центр Татарстана из-за технического сбоя приостановил прием по практически всем услугам, говорится в сообщении в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Доступны только услуги Росреестра: регистрация прав собственности, выписки из ЕГРН и кадастровый учет.

Кроме того, отмечается нестабильная работа сайта и кол-центра. Специалисты работают над восстановлением системы.

В МФЦ отметили, что о возобновлении предоставления услуг будет отдельно сообщено в соцсетях организации.