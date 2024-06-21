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МФЦ Татарстана приостановил оказание услуг из-за сбоя
Многофункциональный центр Татарстана из-за технического сбоя приостановил прием по практически всем услугам, говорится в сообщении в официальном сообществе во «ВКонтакте».
Доступны только услуги Росреестра: регистрация прав собственности, выписки из ЕГРН и кадастровый учет.
Кроме того, отмечается нестабильная работа сайта и кол-центра. Специалисты работают над восстановлением системы.
В МФЦ отметили, что о возобновлении предоставления услуг будет отдельно сообщено в соцсетях организации.
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