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Общество 21 июня 2024 14:08

МФЦ Татарстана приостановил оказание услуг из-за сбоя

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Многофункциональный центр Татарстана из-за технического сбоя приостановил прием по практически всем услугам, говорится в сообщении в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Доступны только услуги Росреестра: регистрация прав собственности, выписки из ЕГРН и кадастровый учет.
Кроме того, отмечается нестабильная работа сайта и кол-центра. Специалисты работают над восстановлением системы.

В МФЦ отметили, что о возобновлении предоставления услуг будет отдельно сообщено в соцсетях организации.

#мфц #сбой в работе
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