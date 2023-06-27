С начала июня МФЦ Татарстана приняли 400 заявлений об отказе от хранения биометрии

С 1 июня через МФЦ татарстанцы могут отказаться от сбора и хранения биометрических данных, уже поступило 400 заявлений. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» директор ГБУ МФЦ в Республике Татарстан Ленара Музафарова.

«По биометрии, которая у каждого человека уникальная, можно установить или подтвердить личность. Согласно принятому в конце прошлого года закону, собирать, хранить и обрабатывать биометрические персональные данные россиян может только государство с помощью Единой биометрической системы. Но любой человек может запретить обработку данных или, наоборот, позволить использовать изображение своего лица и запись голоса. Оформить отказ можно в МФЦ», – пояснила она.

Заявление подавать нужно в бумажном виде, для этого потребуется паспорт. За несовершеннолетних отказ подают их родители или опекуны. Отказ от прохождения идентификации и аутентификации с использованием биометрии не может служить основанием для отказа в оказании государственных или муниципальных услуг. Отказ также никак не влияет на использование заграничного биометрического паспорта. Если гражданин передумал, то отозвать отказ можно также в МФЦ, подав заявление.