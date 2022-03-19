МФЦ Татарстана прекратили прием заявлений о заключении брака

МФЦ Татарстана больше не принимают заявления о заключении брака. Отмечается, что услуга не входила в топ популярных. Так, в 2021 году ей воспользовались более 1 000 человек, сообщает официальный сайт ведомства.

«Оно [заявление] доставлялось в определенный отдел ЗАГСа, и его сотрудники связывались с заявителем, чтобы назначить дату торжественной процедуры регистрации <...> Сейчас Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ приняло решение о том, что подавать заявление о заключении брака, как и его расторжении, татарстанцы могут только в отделы ЗАГС», — сказано в сообщении.

Возможность обратиться в МФЦ за выдачей повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния остается. Запросить дубликат свидетельства о рождении, смерти или изменении имени можно в любом ЗАГСе. Это стало возможным с введением в действие единого госреестра записи актов гражданского состояния.