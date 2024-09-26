МФЦ Татарстана подключили к единой горячей линии 122. На этот номер могут позвонить абоненты всех операторов связи из любого населенного пункта Татарстана бесплатно. Кнопка вызова специалиста многофункционального центра – 7, сообщает пресс-служба многофункционального центра.

«До этого татарстанцы обращались за консультацией в колл-центр учреждения. Теперь у них появился еще один канал связи», – сказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Телефон колл-центра остается действующим: 8(843) 222-06-20. По нему можно позвонить из любого другого региона.