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МФЦ Татарстана подключили к единой горячей линии 122
МФЦ Татарстана подключили к единой горячей линии 122. На этот номер могут позвонить абоненты всех операторов связи из любого населенного пункта Татарстана бесплатно. Кнопка вызова специалиста многофункционального центра – 7, сообщает пресс-служба многофункционального центра.
«До этого татарстанцы обращались за консультацией в колл-центр учреждения. Теперь у них появился еще один канал связи», – сказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.
Телефон колл-центра остается действующим: 8(843) 222-06-20. По нему можно позвонить из любого другого региона.
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