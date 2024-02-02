МФЦ Татарстана объяснил татарстанцам, как избежать очередей в офисах «Мои документы»

Благодаря новому сайту Многофункционального центра жители Татарстана могут увидеть загруженность его офисов в онлайн-режиме и выбрать для посещения наиболее свободный в настоящее время. Об этом сообщила сегодня на итоговом совещании в Казани директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Данный функционал отображает в реальном времени количество окон приема в каждом офисе МФЦ, количество людей, ожидающих в очереди, и среднее время ожидания. Кроме того, в личном кабинете заявителя на сайте теперь можно отслеживать текущий статус рассмотрения заявления по тем услугам, которые подключены к новой информационной системе», — пояснила она.

Дополнительно для удобства пользователей было создано мобильное приложение «МФЦ Республики Татарстан». Это еще один информационный помощник для посетителей офисов. В приложении имеется хронологическая лента новостей, позволяющая быть в курсе последних событий из жизни МФЦ. Для записи на прием и отслеживания статуса дел необходима авторизация на портале госуслуг.

«Важно отметить, что наличие данных сервисов положительно влияет на оценку в федеральном рейтинге эффективности деятельности МФЦ регионов», — подчеркнула Музафарова.