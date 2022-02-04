МФЦ Татарстана начнет работать со студентами вузов для подготовки специалистов

МФЦ Татарстана начнет работать со студентами вузов для подготовки квалифицированных специалистов. Об этом сообщила директор Многофункционального центра в РТ Ленара Музафарова на расширенном заседании учреждения.

«В течение года при анализе данных был составлен оптимальный портрет эффективного сотрудника МФЦ и на основе этого намечены пути реализации подбора персонала. Поэтому с 2022 года еще одной основной задачей кадровой политики МФЦ станет работа с молодежью в вузах», — рассказала докладчик.

По словам Музафаровой, в прошлом году учреждение заключило соглашение о взаимодействии с Казанским федеральным университетом, основная цель которого — подготовка квалифицированных кадров для работы в МФЦ и других организациях.

«Работа по студентами будет вестись начиная с первых курсов, после окончания вуза студент, получивший знания и подтвердивший их, получит сертификат МФЦ, что позволит ему начать свою карьеру в МФЦ и сразу включиться в работу», — отметила она.

Руководитель ведомства подчеркнула, что работа с вузами — это не только пополнение штата организации талантливыми и перспективными специалистами, но и возможность помочь молодым людям определиться со своим профессиональным выбором в МФЦ, где в работе сочетаются разные навыки и умения.

При этом докладчик заметила, что повышенная нагрузка и напряженные условия работы за последние два года привели к увольнению половины штата специалистов МФЦ, в том числе и опытных работников с большим стажем.

«В прошлом году мы запустили проект по психологической помощи сотрудникам, который показал, что они остро нуждаются в ней. Это связано не только с большой эмоциональной нагрузкой, но и личностными особенностями людей, выбирающих профессии, связанные с коммуникациями», — заявила она.

Кроме того, в помещении нового Зареченского отдела МФЦ оборудовали специальную комнату психологической разгрузки, которая начала функционировать с ноября прошлого года. Музафарова пояснила, что штатный психолог, в том числе с использованием современных технологий, проводит лечебно-профилактические мероприятия, которые помогают сотрудникам снизить тревожность, эмоциональное напряжение, повысить стрессоустойчивость.

«Если раньше сотрудники увольнялись с трактовкой „мы устали от людей“, то через год благодаря использованию такой комнаты мы планируем сократить увольнения, связанные с эмоциональным выгоранием, снизить количество конфликтных ситуаций. Кроме того, решили ввести новый механизм работы с кадрами — наставничество», — поделилась она.

Более того, в офисах МФЦ организуются «островки культуры». Проект реализуется при сотрудничестве с Министерством культуры республики.

«Хотим сделать наши залы ожидания не тревожным местом, где накапливаются негативные эмоции, а местом, где каждый может задуматься о вечных ценностях — любви, добре, вежливости, помощи, вспомнить, что мы — единое целое. Организуя „островки культуры“ в наших офисах, мы хотим не только оказать положительное влияние на население, но также и на сотрудников. Офис с культурным аспектом — это уже особое, приятное место работы», — заключила руководитель учреждения.