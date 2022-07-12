С 14 июля все филиалы МФЦ Татарстана начинают прием заявлений на добычу пернатой дичи. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Прием заявлений начнется одновременно, независимо от вида пернатой дичи, сроков и способов охоты на них. За получением разрешения можно обратиться в любой филиал МФЦ на территории республики независимо от района предполагаемой охоты», – сказано в сообщении.

Чтобы получить разрешение потребуется написать заявление, а также предъявить паспорт, охотничий билет, квитанцию об оплате госпошлины за выдачу разрешения в размере 650 рублей. Чтобы получить разрешение на охоту на тетерева потребуется квитанция об уплате сбора за пользование объектами животного мира.

Охота на болотно-луговую дичь с подружейными собаками в Татарстане проходит с 25 июля по 5 декабря. Охотиться на боровую (глухаря, тетерева, рябчика, вальдшнепа), степную и полевую дичь (серую куропатку, перепела, голубя и горлицу) разрешено с 5 августа по 5 января 2023 года. Добывать водоплавающую дичь (гуся, утку, лысуху) можно с 27 августа по 5 декабря. С 3 сентября по 5 декабря разрешена охота без подружейных собак на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь, а с 3 сентября по 5 января 2023 года – на боровую дичь.